На Прикарпатті СБУ викрила військового на пропозиції хабара

Співробітники СБУ спільно з військовою прокуратурою викрили в Івано-Франківську військовослужбовця однієї з частин на пропозиції хабара.

Правоохоронці встановили, під час планової перевірки готовності військової техніки частини, начальник технічно-експлуатаційного підрозділу виявив розукомплектування однієї з установок, що використовується для техобслуговування військової техніки, повідомляє прес-служба СБУ, передає Курс.

Капітан, відповідальний за комплектність та цілісність цієї установки, запропонував майору, який здійснював перевірку, гроші за не повідомлення командиру військової частини про виявлені порушення. Офіцер відразу повідомив правоохоронців про “пропозицію”.

Оперативники затримали зловмисника неподалік від військової частини при спробі передати сім тисяч гривень хабара.

Тривають невідкладні слідчі дії.