До Коломиї привезли унікальну ікону зі Сходу. ВІДЕО

До Коломиї привезли унікальну ікону зі Сходу. Побачити образ Христа Спасителя “Я рани ваші взяв на себе” можна у Михайлівському соборі.

Про особливу історію та символізм цієї ікони написав на своїй сторінці у Facebook керівник ГО “Фронтова капеланія Шлях Єднання” Микола Мединський.

Три фронтові друзі на передових позиціях у межах Мар’янки готували місце під вогневу точку, неквапно прибираючи розвалини на місці колишніх, прямим попаданням розбитих гаражів. На фронті на звук металу особлива реакція, – розповідає один з них на псевдо “Бен”. – Почувши брязкіт металу, на рівні підсвідомості, подумали, що розтяжка. Однак, то була ікона. Бійці забрали з собою. Ніч пройшла під ворожу артилерійську канонаду. Боєць дивився усю ніч на образ. І потайки молився. Хоч був не охрещений. Наступного дня воїни принесли ікону до капелана Миколи Мединського, а через день відбулося хрещення на лінії вогню.

Тепер старовинна ікона, пробита кулями, у Коломиї. Однак буде в нашому місті, в Михайлівському храмі, лише кілька днів.

Детальніше дивіться у сюжеті НТК.

