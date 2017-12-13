Коломияни взяли участь у шоу “Кохання на виживання” у спекотній Індії. ФОТО+ВІДЕО

Закохана пара з Коломиї Христина та Євген взяли участь у шоу “Кохання на виживання”.

Це проект Нового каналу, який допомагає закоханим зрозуміти, чи справді вони готові до такого серйозного кроку як шлюб, йдеться на сторінці проекту, пише “Дзеркало Коломиї“.

На пару чекає п’ять випробувань, пройти які під силу лише справді закоханим одне в одного людям.

За кожне пройдене випробування пара отримує ключ.

Що більше ключів, то більше шансів виграти 100 тисяч гривень.

Для Жені та Христини участь у проекті не стала фінальною крапкою у стосунках. Більше того, екстремальні пригоди у нетрях Нью-Делі позитивно позначилася на спільному житті закоханих.

– Раніше у нас було багато суперечок через домашні обов’язки, які Христина терпіти не могла, – розповідає Женя. – Та після прильоту до України все стало зовсім інакше. У Христині прокинулася господиня! Вона почала прибирати, а по приходу з роботи мене тепер завжди чекає смачна вечеря. Нарешті щодо цього з’явилося взаєморозуміння!

Щоправда, є один неприємний нюанс: після історії з козячою головою в супі Христина заріклася готувати м’ясо.

– В Індії я все-таки впоралася з цією жахливою головою. Попри те, що була шалена спека, і я весь час ридала й відбивалася від мух. Думала, що помру! Тому тепер за м’ясо в нас відповідає Женя.

Змінилися й уподобання Христини щодо зовнішності. Якщо раніше дівчина подумувала про пластику й хотіла збільшити губи, то зараз міркує інакше.

– Почала дослухатися в цьому питанні до думки Жені, якому подобається моя природність. Тому більше не планую жодних змін!

А от Женя досі як страшний сон згадує індійську хіджру – чоловіка, який виглядає і поводиться як жінка. За кожну неправильну відповідь хлопця про свою дівчину він мав виконати бажання нової “приятельки”. Попри очевидну огиду до місцевого трансвестита, герой реаліті героїчно витримав шмагання батогом, ніжні поцілунки та навіть покірно поголив хіджрі руки й ноги!

– Чесно кажучи, найбільше хотів вбити цю хіджру в ту мить. Адже, за фактом, це був мужик! – згадує Женя. – Та я звик доводити справу до кінця. Це випробування стало для мене дуже складним: було величезне бажання придушити цю істоту й десь прикопати!

Низка випробувань проекту “Кохання на виживання” не змогла розірвати стосунки пари. Зараз молоді люди думають, як відсвяткувати Новий рік. І паралельно будують спільні плани на найближче майбутнє.

– Мріємо купити квартиру в Києві і полетіти у теплі краї після новорічних свят, – ділиться Женя. – А от весілля найближчим часом не передбачається – у наших стосунках все розмірено й за планом.

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