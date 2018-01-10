Коломияни можуть отримати талони на пільговий проїзд у ЦНАПі

Практика минулого року довела ефективність рішення міської ради компенсувати пільговий проїзд за талонами із додатковими двома пільговими рейсами.

Цього року пенсіонери та пільгові категорії отримують по 60 талонів на рік в одні руки, повідомляють у прес службі Коломийської міської ради, пише Дзеркало Коломиї.

Зробити це можна швидко і зручно, звернувшись у центр надання адміністративних послуг (ЦНАП), що на вул. Привокзальній, 2а/1. Для отримання талонів коломияни мають пред’явити паспорт (посвідчення особи) і пенсійне посвідчення чи довідку про інвалідність.

Відповідно до рішення міської ради, кожен з цієї категорії коломиян отримує 60 талонів, якими буде розраховуватися за проїзд у міських маршрутках протягом року.

Також варто зазначити, що відповідно до підписаних додаткових угод, перевізники здійснюють без обмежень безкоштовний проїзд таких категорій:

– інваліди І та ІІ групи, особи, які супроводжують інвалідів І групи (не більше одного супроводжуючого);