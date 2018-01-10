Коломияни можуть отримати талони на пільговий проїзд у ЦНАПі

Практика минулого року довела ефективність рішення міської ради компенсувати пільговий проїзд за талонами із додатковими двома пільговими рейсами.
Цього року пенсіонери та пільгові категорії отримують по 60 талонів на рік в одні руки, повідомляють у прес службі Коломийської міської ради, пише Дзеркало Коломиї.
Зробити це можна швидко і зручно, звернувшись у центр надання адміністративних послуг (ЦНАП), що на вул. Привокзальній, 2а/1. Для отримання талонів коломияни мають пред’явити паспорт (посвідчення особи) і пенсійне посвідчення чи довідку про інвалідність.
Відповідно до рішення міської ради, кожен з цієї категорії коломиян отримує 60 талонів, якими буде розраховуватися за проїзд у міських маршрутках протягом року.
Також варто зазначити, що відповідно до підписаних додаткових угод, перевізники здійснюють без обмежень безкоштовний проїзд таких категорій:
– інваліди І та ІІ групи, особи, які супроводжують інвалідів І групи (не більше одного супроводжуючого);
- – інваліди війни та прирівняні до них особи;
- – діти-інваліди;
- – діти-сироти;
- – діти, позбавлені батьківського піклування;
- – члени сімей загиблих в АТО; – учасники бойових дій;
- – учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 1 та 2 категорії.Додатково, при пред’явленні відповідного посвідчення пільговика, здійснюють безкоштовні перевезення всіх пільгових категорій громадян маршрутними автобусами з позначкою “Пільговий”.
Перший заступник міського голови Сергій Коцюр просить коломиян повідомляти диспетчерську службу міськради про випадки грубого, некоректного поводження водіїв або відмову вперевозити пільгові категорії.
Безкоштовна гаряча лінія – 0 800 50 3303.
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