Івано-Франківські АТОвці вимагають у Міністра внутрішніх справ України не втягувати учасників бойових дій та ветеранів АТО у політичне протистояння

Івано-Франківські АТОвці вимагають у Міністра внутрішніх справ України не втягувати учасників бойових...

З приводу подій під Верховною Радою, які трапилися 3 березня. Міська Асоціація учасників АТО Івано-Франківська оприлюднила офіційну заяву.

А сьогодні, 7 березня, вони зустрілись з очільником області силових структур та передали наші вимоги Міністру внутрішніх справ України, інформує WestNews.

Представники організації вимагають не втягувати учасників бойових дій та ветеранів АТО у політичне протистояння, не спекулювати в інформаційному просторі тематикою найбільш активної соціальної групи УБД.

“Армія має найвищий рівень довіри у суспільстві. Знівелювати його – найбільша мрія нашого вічного східного ворога”,- зазначають на своїй сторінці у Facebook.

АТОвці Івано-Франківська переконані, що заставити нас воювати одне з одним – ось справжня мета всіх цих провокацій.

“Ми, учасники бойових дій, вважаємо, що ніхто не має права силовим методом розганяти мирні демонстрації, застосовувати силу, тим більше цинічно ставити на коліна бойових побратимів, які воювали за Незалежність України! Можна по різному ставитись до окремих політичних сил, їхніх справжніх мотивів та способів боротьби за владу. Але повторюємось, верх цинізму використовувати надмірну силу до протестувальників і безпідставно принижувати честь і гідність Українця! Які б погляди вони не переслідували! Тому вимагаємо провести всебічне, прозоре розслідування, щодо надмірного застосування сили до учасників протесту. Покарати винних посадових осіб та відсторонити відповідальних керівників”, йдеться у дописі.

Воїни АТО вважають, що важливо направити всі наші сили та зусилля на посилення безпеки та оборони на Східному Фронті та мирного і спокійного життя у всіх містах України, бо політичні, економічні інтереси не можуть бути вищими за безпеку нашої Соборної України.