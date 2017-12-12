Ігор Слюзар запросив шкільних лідерів Коломиї на чаювання та яскраві селфі

Міський голова Коломиї запросив шкільних лідерів Коломиї на екскурсію ратушею та чаювання.

Про це очільник міста написав на своїй сторінці у Facebook, інформує “Дзеркало Коломиї“.

“Напередодні свят запрошую лідерів шкільного парламенту шкіл Коломиї на екскурсію ратушею, чаювання і просто приємну бесіду. Хочу підбадьорити наших майбутніх громадських активістів та міських урядників і розповісти, як працює міська рада і чому від них залежить життя нашого міста і країни.

Отож запрошую президентів шкільних парламентів на зустріч у міській ратуші 20 грудня о 14:00. Обіцяю цікаву розмову, смачні пригощення і яскраві селфі!”, – написав Ігор Слюзар.

