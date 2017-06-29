Ігор Оробець з Коломиї виборов дві бронзові нагороди на світовому чемпіонаті з пауерліфтингу. ФОТО

Ігор Оробець з Коломиї виборов дві бронзові нагороди на світовому чемпіонаті з...

25 червня в Мінську завершився чемпіонат світу з пауерліфтингу з класичного триборства серед юнаків і дівчат, юніорів та юніорок, чоловіків і жінок.

Нашу область у складі збірної команди України представляв коломиянин, багаторазовий переможець та призер національних і міжнародних змагань Ігор Оробець, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на відділ прес-служби Івано-Франківської ОДА.

У ваговій категорії +120 кг (вікова група юнаки) Ігор здобув дві бронзові нагороди у вправах жим лежачи і тязі.

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