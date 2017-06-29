Президент нагородив орденом княгині Ольги керівника коломийського ансамблю танцю “Покуття” Дарію Демків

Вчора, 28 червня, Президент України підписав указ “Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України”.

Нагороди та почесні звання отримали більше 100 українців, серед них п’ятеро — з Прикарпаття.

Відповідно до указу: