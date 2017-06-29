Президент нагородив орденом княгині Ольги керівника коломийського ансамблю танцю “Покуття” Дарію Демків

Вчора, 28 червня, Президент України підписав указ “Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України”.
Нагороди та почесні звання отримали більше 100 українців, серед них п’ятеро — з Прикарпаття.
Відповідно до указу:
- нагороджено орденом «За заслуги» ІІ ступеня ректора Івано-Франківського національного медичного університету Рожка Миколу Михайловича;
- присвоєно почесне звання «Заслужений вчитель України» учителевю Білоберізької загальноосвітньої школи I–III ступенів Верховинської районної ради Шлімкевичу Мирославу Остаповичу;
- нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня учасника антитерористичної операції з Івано-Франківська Макара Володимира Петровича;
- присвоєно почесне звання «Заслужений діяч мистецтв України» старшому викладачеві кафедри Інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Стефанюку Михайлу Павловичу;
- нагороджено орденом княгині Ольги ІІ ступеня керівника народного аматорського ансамблю танцю “Покуття” Коломийського міського будинку культури Демків Дарію Петрівну.