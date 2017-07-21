Готуються до затвердження генеральні плани двох населених пунктів на Коломийщині

Днями в управлінні містобудування та архітектури департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації відбулося чергове засідання архітектурно-містобудівної ради.

Було розглянуто проекти генеральних планів села Красне Рожнятівського району, селища Гвіздець та села Берем’яни Коломийського району, села Добровляни Калуського району та с. Пороги Богородчанського району, розроблені Івано-Франківською філією ДП УДНДІПМ “Діпромісто” ім. Ю. М. Білоконя.

Відповідно до результатів роботи архітектурно-містобудівної ради проекти містобудівної документації були рекомендовані до затвердження на сесіях органів місцевого самоврядування, повідомляє прес-служба ОДА.

Довідково: Генера́льний план насе́леного пу́нкту — містобудівна документація, яка визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту.