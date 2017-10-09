Головний прикарпатський дорожник показав, як ремонтують дорогу Р-24 на Коломийщині

На Коломийщиніі триває ремонт дороги Р-24 Татарів-Кам’янець-Подільський на 146 км.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник служба автомобільних доріг в області Василь Буджак, пише Бліц-інфо.

Поточний середній ремонт здійснюють за кошти Державного фонду регіонального розвитку, визначеного Кабінетом міністрів України.

Роботи проводять за технологією: фрезерування-розпушення старого дорожнього полотна, добавляння нового матеріалу щебнево-пісочної суміші, регенерація основи дорожнього одягу методом холодного ресайклінгу з додаванням цементу і бітумної емульсії, укладка нижнього вирівнюючого шару асфальтобетону, укладка верхнього шару зносу щебневомастикового модифікованого асфальтобетону.