Футболка Зінченка з автографами гравців “Манчестер Сіті” рятує маленького франківця

Олександр Зінченко – зірковий український футболіст англійського клубу Олександр Зінченко “Манчестер сіті” взяв участь у благодійній акції для порятунку 5-місячного франківця Максима Бочкура.

Футболіст вирішив виставити футболку із автографами гравців “Сіті” на аукціон, щоб допомогти 5-місячному синові гравця Прикарпаття Романа Бочкура, пише Фіртка.

Деталі аукціону на сторінці МФК “Прикарпаття” в Іnstagram.

Нагадаємо, 5-місячному малюку діагностували гепатобластому печінки. Лікування уже розпочали в Київському інституті раку. Хвороба виліковна, але багато залежить від вчасності й кількості коштів.

Небайдужі прикарпатці можуть також перерахувати кошти на картку матері хлопчика Віри Бочкур (Приватбанк, 5168742711641195, Бочкур Віра).

Нагадуємо, що в Карпатах насипало майже 2 метри снігу.