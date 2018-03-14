Експерти розвінчали міфи щодо нових правил поховання

З 15 березня в Україні будуть змінені правила поховання.

У зв’язку з цим експерти прогнозують паніку і хаос. Однак, не все так страшно, пише “Обозреватель“.

Журналісти розвінчали чотири міфи про нові правила поховання:

1. Всіх відправлять у суд. Насправді експертизу проводитимуть далеко не кожному померлому.

“Кожен факт смерті дійсно вноситься в ЕРДР, – каже адвокат Олександр Сирота. – Але це не означає, що по кожному проводиться експертиза. Якщо вмирає старий або тяжкохворий чоловік, який спостерігався у лікарів, його оглядають черговий лікар, слідча група поліції і підтверджує природну смерть. Розтин в таких випадках не проводять, ховають покійного на підставі свідоцтва про смерть, яке видає РАГС. Якщо мова йде про більш молоду або людину, яка раптово потрапила до лікарні, то проводиться розтин і складається акт. Експертизу призначають на підставі цього акта, якщо в причинах смерті є сумніви. Тільки в цьому випадку слідчий буде звертатися в суд”.

2. Суди не впораються. Експерти кажуть, що постраждають лише поточні справи, які доведеться відкладати заради призначення експертиз.

“Якщо кому і буде важко, то самим слідчим суддям, – прокоментувала суддя Дубенського міськрайонного суду Олександра Жуковська. – Людям не варто хвилюватися. Клопотання за померлими або загиблими ми розглядатимемо без зволікань. Це не займе багато часу. Буквально за перші дні буде розроблений шаблон документа, і все піде по стандарту”.

3. Не дозволять ховати місяцями. Насправді терміни – три дні. Єдине, можуть не дозволити швидку кремацію.

“При складанні акта розтину експерт відбирає зразки тканин. Це робиться в будь-якому випадку, навіть коли експертиза не призначається, – каже адвокат Олександр Сирота. – Якщо призначається, зразки відправляються на дослідження, а прокуратура дає дозвіл на похорон. Зазвичай це робиться протягом трьох днів, щоб не порушувати християнський звичай. Поховане в землі тіло при необхідності можна підвернути ексгумації. Єдине, прокуратура може заборонити швидку кремацію”.

4. Дозвіл зможе дати тільки один суд. При призначенні експертизи не має значення, де зареєстрований поліцейський главк. Тому навантаження буде розподілене рівномірно.

“Частина 3-тя статті 243 КПК говорить, що всі експертизи, в тому числі судово-медичні, призначаються слідчим суддею, під юрисдикцією якого знаходиться орган досудового розслідування, – каже суддя Олександра Жуковська. – Простою мовою це означає, що якщо людину вбили в Дубно, то слідчий з райвідділу йде в наш суд, а не їде до Рівного. Те ж саме і в Києві: якщо злочин скоєно в Дарницькому районі, то експертизу призначає Дарницький суд”.

Пізніше стало відомо, що Верховна Рада України в четвер, 15 березня, скасує скандальну норму про обов’язкову експертизу померлих і дозвіл на поховання через суд.

Як повідомляли, Івано-Франківський суд прокоментував зміни в законодавстві щодо похоронів рідних.