Івано-Франківський суд прокоментував зміни в законодавсті щодо похоронів рідних

Законодавча ініціатива нардепа Андрія Лозового сколихнула національні та регіональні ЗМІ. Верховна Рада прийняла зміни до кримінально-процесуального кодексу, відповідно до яких з 15 березня українцям дозволять ховати рідних лише після експертизи, дозвіл на яку повинен надати суд.

На таке рішення доведеться чекати не менше трьох діб, а через брак кадрів та перевантаженість працівники Феміди надаватимуть дозволи ще довше, інформує Місто.

Мета внесення цих поправок – змінити строки розслідування справ. На особливо тяжкі кримінальні справи тепер відведено 18 місяців, на розслідування справ середньої тяжкості – 12 місяців, а на дрібні злочини – 6 місяців. Раніше, якщо людина помирала у власному будинку, то викликали швидку медичну допомогу та слідчо-оперативну групу.

Медики констатували смерть людини, а слідчі відкривали кримінальне виробництво і відправляли тіло в морг з постановою на проведення судово-медичної експертизи. Без такої постанови морг не може прийняти тіло. У випадках, коли померлий був похилого віку, довго хворів, перебував під наглядом лікаря в домашніх умовах – лікар просто виписував довідку про відсутність слідів насильницької смерті і можна було обійтися без розтину. З 15 березня цей порядок зміниться.

Додамо, що протягом 72-ох годин тіло померлого не можна направляти в морг. Тож рідним прийдеться самостійно шукати вихід із ситуації. Єдиним вирішенням ситуації стануть послуги приватних холодильних камер, де доба коштує від 250 гривень.

Речник Івано-Франківського міського суду Михайло Савлюк каже, що робити остаточні висновки про ситуацію ще зарано.

“Ми очікуємо, що народні депутати внесуть правки в законодавство вже найближчим часом”, — розповідає він.

Найкраща нагода для виправлення ситуації з’явиться вже у найближчий четвер, бо поточний тиждень є сесійним для Верховної Ради.