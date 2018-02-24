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“Дзеркало Коломиї” запрошує у команду! Відкрито 10 вакансій

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Редакція газети та інтернет-порталу “Дзеркало Коломиї” шукає на постійну роботу:

  • Редактора стрічки новин на сайті
  • Журналіста-розслідувача
  • Відеооператора
  • Менеджера з реклами
  • SMM-менеджера
  • Власного кореспондента у Городенці
  • Власного кореспондента у Калуші
  • Власного кореспондента у Косові
  • Власного кореспондента у Снятині
  • Власного кореспондента у Яремчі

Що ми пропонуємо  за вашу ефективну роботу та працелюбність?

  • Високу зарплату
  • Офіційне працевлаштування
  • Дружній колектив
  • Професійний розвиток

Резюме надсилайте на нашу електронну пошту: dzer.kol@i.ua

Деталі за телефоном: (03433) 7-25-48

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