“Дзеркало Коломиї” запрошує у команду! Відкрито 10 вакансій

Редакція газети та інтернет-порталу “Дзеркало Коломиї” шукає на постійну роботу:

Редактора стрічки новин на сайті

Журналіста-розслідувача

Відеооператора

Менеджера з реклами

SMM-менеджера

Власного кореспондента у Городенці

Власного кореспондента у Калуші

Власного кореспондента у Косові

Власного кореспондента у Снятині

Власного кореспондента у Яремчі

Що ми пропонуємо за вашу ефективну роботу та працелюбність?

Високу зарплату

Офіційне працевлаштування

Дружній колектив

Професійний розвиток

Резюме надсилайте на нашу електронну пошту: dzer.kol@i.ua

Деталі за телефоном: (03433) 7-25-48