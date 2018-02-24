“Дзеркало Коломиї” запрошує у команду! Відкрито 10 вакансій

Редакція газети та інтернет-порталу “Дзеркало Коломиї” шукає на постійну роботу:
- Редактора стрічки новин на сайті
- Журналіста-розслідувача
- Відеооператора
- Менеджера з реклами
- SMM-менеджера
- Власного кореспондента у Городенці
- Власного кореспондента у Калуші
- Власного кореспондента у Косові
- Власного кореспондента у Снятині
- Власного кореспондента у Яремчі
Що ми пропонуємо за вашу ефективну роботу та працелюбність?
- Високу зарплату
- Офіційне працевлаштування
- Дружній колектив
- Професійний розвиток
Резюме надсилайте на нашу електронну пошту: dzer.kol@i.ua
Деталі за телефоном: (03433) 7-25-48