Дві команди з Коломиї змагатимуться у фіналі Всеукраїнської ліги з лазертагу

21 та 22 жовтня на базі клубу “Ватра” в Івано-Франквську відбудеться п’ятий заключний етап Ліги Спортивного Лазертагу України 2017.

Про це йшлося під час зустрічі з представниками ГО “Федерація спортивного лазертагу”, інформує Галка.

Нагадаємо, що днями чемпіонат з лазертагу пройшов у Коломиї, у якому перемогу здобула команда Коломийського політехнічного коледжу.

Під час заключного етапу в Івано-Франківську учасники зіграють у два види сценаріїв боїв: Перший – “Deathmatch” (гра 5 на 5, суть гри – вибити усіх супротивників), другий – захист контрольної точки, яку потрібно обороняти протягом двох хвилин.

За нагороди боротимуться 11 команд. Серед них і дві команди з Коломиї “Троя” та “Спарта”, пише “Дзеркало Коломиї“.

До слова, коломийська команда “Спарта” здобула перше місце на четвертому етапі Всеукраїнської ліги, який проходив у Дніпрі.

Представник федерації спортивного лазертагу у Франківську Богдан Гавенко розповів, що в області розвитком такого виду дозвілля займаються вже більше двох років.

“Ми вирішили, що хочемо грати не тільки на місцевому рівні, а й у масштабах цілої України. По сумі очок всіх попередніх етапів визначиться найкраща команда України з лазертагу, яка отримає великий кубок за п’ять етапів чемпіонату“, – розповів Гавенко.

Урочисте відкриття п’ятого заключного етапу розпочнеться о 08:30 на вулиці Сахарова, позаду спортивної школі “Олімп”, де піднімуть державний прапор України та пролунає гімн. Гра стартує о 09:00 і триватиме до 19:00.

Нагадаємо, що попередні етапи турніру з лазертагу, окрім Коломиї, пройшли у Білій Церкві, Львові, та Дніпрі.