ДТП на Коломийщині: зіткнулися дві автівки

Учора, 8 березня, у Отинії на Коломийщині трапилася ДТП.

Про це повідомили в управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.

39-річний водій автомобіля марки “Daewoo Nexia”, мешканець Отинії, не врахувавши дорожньої обстановки, не обравши безпечної швидкості руху та дистанції, допустив зіткнення з задньою частиною автомобіля марки “Volkswagen Jetta” під керуванням 34-річного чоловіка, який здійснював маневр повороту ліворуч.

Внаслідок ДТП водій автомобіля “Volkswagen Jetta” звернувся за медичною допомогою в Отинійську лікарню з тілесними ушкодженнями.

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