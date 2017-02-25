Директора водоканалу у Коломиї притягнули до відповідальності за 83 порушення з охорони праці

Комісія Управління Держпраці в Івано-Франківській області провела планову всебічну перевірку щодо дотримання вимог законодавства з охорони праці, промислової безпеки та трудового законодавства в КП “Коломияводоканал”.

На підприємстві впроваджена та функціонує система управління охороною праці, отримано дозволи на виконання робіт та експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки, створені всі необхідні служби технічної підтримки виробництва, пише “Дзеркало Коломиї” з посиланням на управління Держпарці в Івано-Франківській області.

Наказами призначені відповідальні особи за безпечне виконання робіт та експлуатацію обладнання, проводиться робота щодо забезпечення безпечних та нешкідливих умов праці, забезпечене належне фінансування охорони праці та виконання інших заходів.

На підприємстві проведена реконструкція насосних станцій водопостачання, водопровідних комунікацій та станції дезінфекції води.

При цьому під час перевірки виявлено 83 порушення законодавства з охорони праці. За ці порушення притягнуто до адміністративної відповідальності керівника та відповідальних інженерно-технічних працівників підприємства.