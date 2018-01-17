Директора одного з прикарпатських лісгоспів спіймали на хабарі. ФОТО+ВІДЕО

Вчора, 16 січня, на отриманні неправомірної вигоди працівники прокуратура спільно з співробітниками СБУ та ГУНП України затримали виконуючого обов`язки директора Надвірнянського лісгоспу.

У прес-службі Управління СБУ в Івано-Франківській області підтверджують, що вчора задокументували на отриманні неправомірної вигоди посадовця одного з державних підприємств, повідомляє Місто.

Оскільки наразі тривають заходи з цього приводу, то його ім’я офіційно не розголошують.

Досудовим розслідуванням встановлено, що представник підприємця звернувся до директора підприємства з метою отримання необробленої деревини, право придбання якої виграв на аукціоні, за що зловмисник вимагав неправомірну вигоду в сумі 14,5 тис. грн.

16 січня, під час отримання чергового траншу неправомірної вигоди, вказана особа була затримана.

Відомо, що лісівник налагодив схему, за якою вимагав у підприємців гроші за деревину, яку вони попередньо законно виграли на аукціоні. Він створював їм перешкоди в отриманні лісоматеріалів: кубометр лісу за його розцінками додатково вартував підприємцям 100 грн.

Цього ж дня Івано-Франківською місцевою прокуратурою спільно з працівниками відділу БКОЗ Управління СБ України в Івано-Франківській області та слідчим відділом Івано-Франківського ВП ГУНП в області відповідно до ухвал Івано-Франківського міського суду проведено обшуки за місцем роботи та проживання затриманого, під час яких вилучено гроші, документацію про отримання деревини, чорнові записи та інше.

Наразі тривають слідчі дії. Розпочато кримінальне провадження.