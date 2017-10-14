День захисника України: історія свята та вихідні

У 2017 році в Україні вже вчетверте буде відзначатися День захисника України. З нагоди відзначення Дня захисника України громадяни відпочиватимуть 3 дні – з 14-го до 16 жовтня включно.

Свято українських захисників вітчизни тісно пов’язано з двома іншими святами, які в Україні відзначають в цей же день. Свято Покрови Пресвятої Богородиці, яке сьогодні відзначають 14 жовтня, для запорізьких козаків було дуже важливим, оскільки саме в цей день зазвичай обирали нових старшин.

Через це у 1999 році указом Президенту було встановлено “День українського козацтва, що відзначається щороку в день свята Покрови Пресвятої Богородиці.

У 2014 році президент України Петро Порошенко підписав указ, за допомогою якого переніс святкування Дня захисника України щорічно 14 жовтня.

До Дня захисника України минулоріч “Дзеркало Коломиї” презентувало перше на Коломийщині видання про воїнів АТО.

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