Давні двері в Коломиї: реставрація чи заміна. ФОТО

Нещодавно Дзеркало Коломиї розпочало новий проект із збереження автентичних дверей у місті під назвою “Двері, які пам’ятають минуле”.

Як показує практика, збереження історичного центру Коломиї хвилює далеко не всіх.

У більшості випадків відповідальність за жахливий стан давніх дверей і вікон перекидається з міської влади на ЖЕК, з ЖЕКу – на людей, з людей – на погодні умови. Зрештою у тому, що ми маємо сьогодні, є провина кожного, і, поки ще не все втрачено, варто подбати про історичний ареал нашого міста.

Коломия має надзвичайну атмосферу, яка формувалася століттями. Про Коломию знають далеко за її межами, це місто талановитих людей, які не мають права зруйнувати архітектурну спадщину.

Прогулюючись центральними вулицями міста, бачимо хаос у тому, що поєднують непоєднуване. Кількість металопластикових дверей та вікон невпинно зростає. Люди, які це роблять, не свідомі того, що роблять злочин проти архітектурної спадщини. Але ж ніхто за це не штрафує і не притягає до відповідальності, висновок один – бездіяльність з боку влади.

Натомість Львів веде активну боротьбу з металопластиком і дбає про стан середмістя. На місцевому рівні запроваджують різні проекти, навіть зверталися з попередженням до фірм, які виготовляють металопластикові вікна та двері, що за такі встановлення передбачається відповідальність.

Наступним кроком був проект рішення про порядок встановлення вікон та дверей у центральній частині міста. Згідно з проектом, забороняється змінювати та встановлювати вікна й двері у фасадах будинків, розташованих в межах історико-культурного заповідника та історичного ареалу Львова, без погодження проектної документації з управлінням та районними адміністраціями.

Також розробили проект, згідно з яким міська влада має матеріально допомагати львів’янам, які мешкають у будинках, що мають історичну цінність, встановлювати дерев’яні вікна.

Звернувшись до однієї провідної львівської фірми, що має великий досвід у реставрації дверних та віконних брам, ми довідалися, що й справді міська влада компенсує витрати львів’янам, які звернулися із заявою про реставрацію цих невід’ємних елементів будівлі.

Реставрацію одних коломийських дверей, що виходять на проспект Чорновола, фахівці оцінили приблизно у 20 000 – 25 000 гривень.

За власний кошт у середмісті Коломиї ми побачили відреставровані двері у будинку, що на Театральній, де все своє життя мешкає Юрій Романюк, та в арт-кафе “Ґенеза”.

“10 років тому, коли проводив ремонтні роботи щодо фасаду будівлі, вирішив відреставрувати двері. У цьому будинку живу від народження, тому бережу його”, – каже Юрій Романюк.

“Реставрували, бо це красиві старовинні двері, які є окрасою будівлі. Інші – металопластикові чи металеві – тут, ясна річ, не пасували б”, – каже директор арт-кафе “Ґенеза” Юрій Коцюр.

Незабаром у середмісті на проспекті Чорновола за меценатські кошти відреставрують ще одні двері. Про це повідомили в “арт-студії Дідорак”.

“Читали вашу статтю стосовно коломийських дверей і вже знайшли людину, яка готова профінансувати реставрацію одних дверей. Розповімо згодом, як все буде відбуватися, скільки коштуватиме ця процедура відновлення”, – каже Костянтин Дідорак.

Приємно, що є люди, яким небайдужа доля рідної Коломиї. Та це не означає, що міська рада, архітектура та муніципальна дружина мають стояти осторонь.

Співпраця меценатів, влади, людей – ось запорука майбутнього нашого міста.

Текст і фото Олександри ЩЕРБАКОВОЇ-ОЛІЙНИК

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