Чергова ДТП на Франківщині: внаслідок зіткнення автомобілів в реанімацію потрапила 10-річна дитина

Аварія сталася 25 червня о 16:20 у с. Марківці Тисменицького району.

45-річний водій, мешканець с. Чорні Ослави, керуючи автомобілем “Марседес Бенц Спрінтер-311”, допустив зіткнення з автомобілем “Міцубісі Галант” під керуванням 32-річного мешканця с. Звенигород Бучацького району, що на Тернопільщині. повідомляє Дзеркало Коломиї з посиланням на управління ЦЗ Івано-Франківської ОДА.



Внаслідок ДТП 10-річна пасажирка автомобіля “Міцубісі Галант”, жителька с. Звенигород, отримала тілесні ушкодження та доставлена в реанімаційне відділення обласної лікарні.

Як повідомлялося раніше, у ДТП на Коломийщині загинув 22-річний пішохід.

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