На Прикарпатті 19-річний мотоцикліст в’їхав в огорожу: від отриманих травм водій помер в реанімації

Дорожньо-транспортна пригода трапилася в селі Малий Рожен Косівського району 25 червня о 14:30.
19-річний водій, місцевий мешканець, керуючи мотоциклом “Юпітер 5”, не обрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та зіткнувся з металевою огорожею, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.
Внаслідок ДТП водія з тілесними ушкодженнями госпіталізували до Косівської ЦРЛ.
О 19:50 кермувальник помер в реанімаційному відділенні.
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