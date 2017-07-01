Брокенського привида сфотографували у Карпатах

Фотограф з Луцька опублікував світлину на своїй сторінці у Фейсбук.

Зробив він її на горі Піп-Іван Мармароський, що в Рахівському районі Закарпатської області.

Брокенський привид – це тінь спостерігача на поверхні хмар або туману. Вона може здаватися дуже великою, іноді оточена кольоровими кільцями. Привид може ворушитися через рух хмарного шару або коливання щільності в хмарі, пише “КУРС“.

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