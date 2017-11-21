Білизна з діамантами та падіння моделі на подіумі: у Шанхаї відбувся грандіозний показ Victoria’s Secret. ФОТО+ВІДЕО

Вчора, 20 листопада, у Шанхаї відбулася одна з найкрасивіших подій року – показ відомого бренду білизни Victoria’s Secret.

У розкішному спідньому по подіуму пройшли Алессандра Амбросіо, Адріана Ліма, Сара Сампайо, Лілі Олрідж, Кендіс Свейнпол, пише Уніан.

В цьому році в коштовному Fantasy Bra за два мільйони доларів з жовтого золота, сапфірів і діамантів на подіум вийшла 27-річна Лаіс Рібейро.

За музичний супровід відповідали Гаррі Стайлз, Мігель, Джейн Чжан і Леслі Одом-молодший. Цікаво також те, що цей показ став останнім для Алессандри Амбросіо – модель перестане бути “янголом” бренду.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що юна українська модель Дарина Хлистун, яка повинна була стати першою учасницею від України у масштабному шоу Victoria’s Secret, не потрапить на нього. Причиною стала відмова Дарині в китайській візі.

А поки що пропонуємо переглянути приголомшливі фото з цього грандіозного шоу в Шанхаї.

Не обійшлося і без казусів, під час показу модель Мінг Сі впала на подіумі. Але її колега допомогла їй встати і пропустила вперед.