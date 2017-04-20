БФ “Покуття” встановив ще два майданчики біля храмів Коломийщини. ФОТО

Благодійний фонд “Покуття”, створений за ініціативи народного депутата України, коломиянина Андрія Іванчука, продовжує встановлення дитячих майданчиків біля церков Коломийщини.

Цього разу майданчики отримали дві церкви, які стали переможцями конкурсу вертепів та колядок “Покутська коляда-2017”, пише Дзеркало Коломиї.

Це, зокрема, церква Св. Миколи у Лісній Слобідці та храм Св. Параскеви Сербської у Великому Ключеві.

Ініціатива встановлення дитячих майданчиків біля церков є одним з кроків залучення дітей вже на підсвідомому рівні до розуміння вищих людських та християнських цінностей.