У Коломиї презентували збірник нарисів про вояків АТО з Коломийщини та літературний збірник переселенців про війну

У Коломиї презентували збірник нарисів про вояків АТО з Коломийщини та літературний...

Дві книжкові презентації з Прикарпаття й з Донбасу відбулися сьогодні в мистецькому центрі “Світовид”, пише “Дзеркало Коломиї”.

Одна книжка – це другий випуск збірника документальних нарисів про героїв АТО з Коломийщини під назвою “Обличчя війни без гриму”. А друга – це літературний збірник поетів та прозаїків “По живому. Навколовоєнні щоденники” донбаських авторів. До збірника “По живому: навколовоєнні щоденники” увійшли роботи 30 авторів, які були змушені покинути свою малу батьківщину.

Обидва збірники об’єднує єдина тема – війна на Донбасі. Різниця лише у жанрах. Так, у нарисах про вояків АТО з Коломийщини вояки говорять самі, а в збірнику наших співвітчизників з Донбасу війна й постаті у війні постають через рефлексії авторів книжки.

Організувала презентацію творів своїх земляків голова ГО “Фенікс-Коломия” Ольга Золотарьова – переселенка з Донбасу.

На презентації виступили авторка проекту мешканка Маріуполя Оксана Стоміна, поет і прозаїк з Макіївки, який змушений був покинути свою малу батьківщину Олексій Чупа, журналіст Сергій Лащенко.

Тепер – про іншу презентацію, власне, “місцеву”. Нагадаємо, що ідея й “живий матеріал” книжки “Обличчя війни без гриму” зародилися в стінах редакції газети “Дзеркало Коломиї” і під маркою цієї газети пішли в світ.

Фінансово збірник підтримав благодійний фонд “Покуття” (фундатор – Андрій Іванчук).

Це перше видання на Коломийщині про бійців АТО і вийшло у двох випусках. Презентація першого випуску відбулася в жовтні минулого року.

Відтоді автор нарисів – журналіст Андрій Малащук опублікував на шпальтах “Дзеркала Коломиї” ще вісімнадцять історій про наших бійців, які увійшли, власне, до другого видання. Жодна історія не була “підлакована”. У книжці подана сувора реальність війни очима воїнів.

На презентації виступила головний редактор “Дзеркала Коломиї” Вікторія Мартинюк. Ішлося про необхідність знати наших вояків в лице й поіменно. І ніщо так Україну не об’єднує, як спільна боротьба проти ворога. Ми не маємо права обділяти учасників бойових дій на Донбасі своєю увагою й повагою.

Автор нарисів Андрій Малащук розповів про роботу над текстами, про їхніх героїв, про непрості спілкування з ними. Потім виступили герої нарисів.

Прес-офіцер 10 бригади Юрій Лелявський відзначив, що публікація таких нарисів – це є частина нашої історії.

Лаконічно виступив очільник капеланів Коломийщини Василь Жупник, котрий останні роки більше часу проводить на передовій лінії фронту, аніж удома з сім’єю.

Видання “Обличчя війни без гриму” буде розповсюджене у навчальних закладах, бібліотеках, музеях міста і району.

Фото: Олександра ОЛІЙНИК