Автобус з українцями потрапив у ДТП в Словаччині: семеро постраждалих. ФОТО

Сім людей дістали поранення внаслідок зіткнення мікроавтобуса і легкового автомобіля поблизу міста Кошице у Словаччині.
Про це повідомляє словацьке видання Novi Cas, пише Європейська правда.
Внаслідок аварії поранення отримали шість громадян України і один громадянин Словаччини.
“У постраждалих поранення середньої і незначної важкості” – повідомили у словацькій службі порятунку.
За неофіційною інформацією, мікроавтобус виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з легковим автомобілем.
Словацька поліція розслідує обставини ДТП.
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