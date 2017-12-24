Акторам коломийського Franco-театру, які постраждали у ДТП, потрібна допомога

Як повідомлялося, актори коломийського Franco-театру повертаючись з виїзду потрапили в жахливе ДТП.

П’ятеро акторів – Іра Ярмоленко, Сергій Ярмоленко, Мар’яна Кодіна-Іванович, Катерина Трачук та Катерина Антонюк знаходяться у лікарні.

Про це написав у Facebook адвокат Михайло Петрів.

“Дякуємо тим, хто уже відгукнувся, але необхідні доволі значні суми коштів та операції та лікування акторів FRANCO-ТЕАТРУ. На жаль сучасні умови української медицини не дають шансів на забезпечення безкоштовного лікування…

Просимо громаду про матеріальну допомогу для акторів Franco-театру: Рахунок в ПриватБанку UAH 5168 7559 3419 2580 Каріна Масьовська (дочка Ірини Ярмоленко)

Хто немає можливості допомогти матеріально – помоліться за їх здоров’я.”, – йдеться у повідомленні.