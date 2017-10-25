Апеляційний суд повернув на роботу патрульного, якого відсторонили через п’яного екс-міліціонера

Апеляційний суд Івано-Франківської області розглянув апеляційну скаргу патрульного Леоніда Гончарука на ухвалу Івано-Франківського міського суду про відсторонення його від посади на два місяці за нібито перевищення службових повноважень при затриманні екс-полковника міліції Михайла Ільницького.

Скаргу Леоніда Гончарука розглядає колегія суддів у складі Богдана Кукурудза, Богдана Гриновецького та Володимира Гандзюка. Прокуратуру представляє прокурор Олег Рудий, пише Курс.

Гончарук просить скасувати ухвалу міського суду про відсторонення від посади. Адвокат патрульного додав, що слідчий суддя першої інстанції при розгляді клопотання прокуратури вдалася до тих функцій, які притаманні судді при розгляді справи по суті, а не при обранні запобіжного заходу. З приводу того, чи може Гончарук впливати на свідків чи перешкоджати слідству, то досудове слідство завершене, нагадав адвокат, всі свідки допитані, тому Гончарук впливати не зможе.

“Вважаю, що ухвала слідчого судді першої інстанції підлягає скасуванню. Прокурори ніяк не довели, що він впливав чи може впливати на свідків, крім власних припущень”, – наголосив адвокат.

Леонід Гончарук запевнив, що на свідків не впливав і не має наміру, та пообіцяв сприяти слідству.

Втім, прокурор Рудий назвав скаргу патрульного необґрунтованою. Заявив, що Гончарук обвинувачується у тяжкому злочині, за який передбачено до 8 років позбавлення волі. При цьому вісім свідків у справі є його прямими підлеглими. Заяву захисту про те, що Гончарук не може впливати на свідків, прокурор назвав безглуздою. Прокурор просив відхилити скаргу патрульного.

Після 15 хвилин у нарадчій кімнаті колегія суддів оголосила ухвалу: скаргу Леоніда Гончарука задовольнити і скасувати ухвалу міського суду про відсторонення його від службових обов’язків.

Слідчий прокуратури Сергій Яковишин зазначив, що таке рішення політичне, на що адвокат Гончарука відповів: “Пане прокурор, у вас всі рішення політичні”.

“Я такого рішення сподівався. Я не очікував такої підтримки, але це підтримка не мене особисто, а всієї патрульної поліції. На жаль, у нас таке законодавство, що патрульні незахищені при виконанні службових обов’язків. І без підтримки громадськості нічого б не вдалося”, – прокоментував рішення Леонід Гончарук.

Начальник управління патрульної поліції Івано-Франківська Дмитро Міхалець задоволений вердиктом апеляційного суду.

“Я задоволений результатом. Леонід Гончарук надалі буде виконувати свої обов’язки. Надіюся, буде об’єктивний розгляд справи по суті. Патрульний належно виконував свої посадові обов’язки, і я сподіваюся на об’єктивне рішення у справі”, – прокоментував Міхалець.

Як повідомляли, на Леоніда Гончарука поскаржився колишній полковник міліції Михайло Ільницький, якого Івано-Франківський міський суд визнав винним у “водінні у нетверезому стані” та “злісній непокорі”. Ільницький у позивній заяві стверджує, що патрульний Гончарук при затриманні перевищив службові повноваження та зламав йому мізинець.

19 жовтня Івано-Франківський міський суд за клопотанням прокуратури відсторонив Леоніда Гончарука від роботи на два місяці.

Рішення міського суду про відсторонення Леоніда Гончарука збурило соцмережі. За свого підопічного одразу ж заступився керівник патрульної поліції Івано-Франківська Дмитро Міхалець. Також на ухвалу відреагували топові блогери Олексій Мочанов, Павло Казарін, які підтримали патрульного. Пізніше за Леоніда Гончарука заступилися народний депутат Борислав Береза, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, керівник Нацполіції в Івано-Франківській області Віктор Шкутов.

Раніше йшлося, що Аваков нагородив франківського патрульного, якого відсторонили від служби.