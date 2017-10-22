Аваков і Луценко відреагували на відсторонення франківського патрульного, який затримав п’яного екс-міліціонера

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков та Генеральний прокурор України відреагували на суд над франківським патрульним Леонідом Гончаруком, який оштрафував за п’яну їзду колишнього полковника міліції Михайла Ільницького.

Аваков нагадав, як патрульний влітку врятував від самогубства чоловіка, і збирається нагородити його за це. А Луценко обіцяє об’єктивно відреагувати на ситуацію, пише КУРС.

Нагадаємо, на поліцейського поскаржився Михайло Ільницький – колишній міліціонер, полковник, якого Івано-Франківський міський суд визнав винним за статтями 130 і 185 КУпАП – “водіння у нетверезому стані” та “злісна непокора поліції”, оштрафував його на 10 200 гривень та позбавив права керувати транспортним засобом на рік. Ільницький стверджує, що патрульний Гончарук зламав йому при затриманні мізинець, і оскаржує рішення міського суду в апеляційному: його свідки на засіданнях плутаються в показах і суперечать тому, що знято на відео.

Рішення суду про відсторонення Гончарука викликало резонанс у соціальних мережах. На рішення суду різко відреагували топові блогери.

На сьогодні до суду передано три справи про перевищення патрульними службових повноважень, але Гончарук перший, кого відсторонили від виконання обов’язків.

Арсен Аваков на своїй сторінці у соцмережі Facebook відрагував на ситуацію, що склалася в Івано-Франківську.

“Рутина? Тільки на перший погляд…

П’яним за кермом виявився колишній полковник міліції, брат якого – співробітник обласної прокуратури. А висловити моральну підтримку водію чомусь приїжджав місцевий “авторитет”, якого знають в місті за кличкою “Хімік”.

Є відео, яке підтверджує дані протоколу, є свідки, які підтверджують правомірність дій поліцейського. Є рішення суду над порушником. На засідання суду підтримати приятеля прийшли десятки патрульних Івано-Франківська. Але…

За скаргою п’яного водія – йому при затриманні начебто зламали мізинець – командира екіпажа патрульної служби Леоніда Гончарука… – суд відсторонив від служби (!) в якості запобіжного заходу. Попереду суд по суті заявленого позову…” – написав Аваков.

Далі міністр пояснює, хто такий старший лейтенант поліції Леонід Гончарук.

5 липня близько 21.30 години на 102 надійшло повідомлення про спробу самогубства на вулиці Гвардійській. На виклик приїхав екіпаж “Опора-151” у складі Леоніда Гончарука, Христини Гардаман і Володимира Яціва. Двері квартири патрульним спочатку ніхто не відчиняв, хоча всередині були люди. Згодом поліціантів таки впустили. На балконі вони побачили чоловіка з мотузкою на шиї, який однією рукою тримався за огородження. Патрульні зняли чоловіка з балкона та затягнули у квартиру. Встановивши особу чоловіка, патрульніі передали його медикам.

“…алкогольне сп’яніння, побутовий скандал… Просто і повсякденно звучить на словах – ритм цього епізоду видно на відео з нагрудної камери поліцейського”, – пише Аваков.

В понеділок Аваков пообіцяв вручити Леоніду Гончаруку та його колегам нагороди МВС за порятунок життя людини. Також патрульний отримає підтримку Міністра у судовій справі і весь можливий законний захист.

“За таку роботу поліцейський отримає нагороду – заслужену! А за те, що оштрафував п’яного колишнього міліціонера зі зв’язками у прокуратурі, – піде під суд? – зазначає Міністр. – Прокурору загрожує великий штраф, а що загрожує поліцейському, який зупинив п’яного? А що загрожує пішоходам, якщо патрульні почнуть остерігатися зупиняти п’яних водіїв?”

“Вважаю, що це дуже тривожні сигнали і потрібна термінова і рішуча реакція держави і громадянського суспільства – час підтримати і захистити нових поліцейських, дати їм опору, щоб служити і захищати – не зламатися під загрозою реваншу старих “рішал” із нереформованих судів, не отруїтися токсичними традиціями кругової поруки і корупції попередньої правоохоронної системи!”

Аваков додав, що обговорив цю ситуацію з Юрієм Луценком.

“Дякую за оперативність – генпрокурор особисто і об’єктивно відреагує на ситуацію – і це важливо! – пише Аваков. – Система тяжка, неповоротка і, відчуваючи загрозу, чинить надзвичайно сильний опір. Але ми крок за кроком будемо йти вперед!”