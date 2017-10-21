Журналіст про свавілля “старої системи” на Прикарпатті. Патрульного відсторонили через затримання п’яного екс-міліціонера

На Прикарпатті розгорається скандал через відсторонення від служби патрульного, який затримав п’яним за кермом колишнього міліціонера.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook журналіст Павло Казарін, повідомляє ТСН.

“Івано-Франківськ. Патрульні зупиняють машину. За кермом – п’яний мужик. Михайло Ільницький – колишній мент. Буянить, разом із пасажирами лізе в бійку з патрульними. Його в результаті скрутили. Чувака визнають винним у п’яному водінні і “злісному опорі”. Рік без прав і 10 тис грн штрафу. Перемога? Як би не так. З’являється зустрічна справа. Мовляв, патрульні зламали дядькові мізинець. Мовляв, давайте посадимо Леоніда Гончарука, який затримував дебошира. Відсторонення від служби. У перспективі – від 3 до 7 років”, – розповів він.

“Маю запитання. А якого, власне х*ра? Патрульні – одні з нас. З тих, хто не став сидіти на дупі, а пішов працювати. А абсолютна більшість прокурорських, суддівських і колишніх ментів – це каста. Їм пофіг на нас і на державу. Вони самі по собі і самі за себе. Їхнє єдине завдання – переварити новачків. Бо нова кров загрожує старій системі. Я поганий християнин. Я закон Таліона (який “око за око”) часом люблю більше, ніж гірську проповідь. Давайте влаштуємо їм резонанс”, – наголосив журналіст.

Як вдалося з’ясувати журналістам “МІСТА”, рідний брат екс-міліціонера – Микола Ільницький – займає у прокуратурі Івано-Франківської області досить впливову посаду, а саме є начальником відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури області.

19 жовтня франківського патрульного, на якого поскаржився екс-міліціонер, відсторонили від роботи і заборонили виїжджати за межі області.

Це викликало неабиякий резонанс у ЗМІ. Більше того, про цей випадок заговорили на всеукраїнському рівні.

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