68-річний Василь Кричун піднявся на Говерлу 93 раз! ФОТО

68-річний іванофранківець Василь Кричун 93-й раз піднявся на Говерлу.



Про це інформує Фіртка.

Як повідомлялося, франківський ветеран вже дев’ять років бере участь у різноманітних легкоатлетичних змаганнях за межами області. Серед його досягнень – безліч нагород чемпіонатів України з бігу та спортивної ходьби.

Вісім років тому Василь Кричун створив обласну федерацію легкої атлетики серед ветеранів.

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