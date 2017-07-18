68-річний Василь Кричун піднявся на Говерлу 93 раз! ФОТО

68-річний іванофранківець Василь Кричун 93-й раз піднявся на Говерлу.
Про це інформує Фіртка.
Як повідомлялося, франківський ветеран вже дев’ять років бере участь у різноманітних легкоатлетичних змаганнях за межами області. Серед його досягнень – безліч нагород чемпіонатів України з бігу та спортивної ходьби.
Вісім років тому Василь Кричун створив обласну федерацію легкої атлетики серед ветеранів.
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