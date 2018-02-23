27 лютого у Коломиї засідатиме виконком. ПОРЯДОК ДЕННИЙ

27 лютого о 14.00 год. відбудеться засідання виконавчого комітету Коломийської міськради.
Про це повідомляє прес-служба міськради, пише Дзеркало Коломиї.
Порядок денний
засідання виконавчого комітету Коломийської міської ради (проект)
- Про стан роботи з документами та рівень виконавської дисципліни у 2017 році
Доповідає: Волчинська Наталія Миколаївна,
начальник загального відділу міської ради
- Про підсумки роботи із зверненнями громадян у 2017 році та виконання рішення виконкому від 28.02.2017 №27 з цього питання
Доповідає: Дикан Ірина Василівна,
начальник відділу звернень міської ради
- Про профілактику правопорушень серед неповнолітніх в місті Коломиї
Доповідає: Івахнюк Ігор Васильович,
начальник служби у справах дітей міської ради
- Звіт головного лікаря комунального закладу “Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги” щодо роботи установи за 2017 рік
Доповідає: Мельничук Володимир Богданович,
головний лікар комунального закладу “Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги”
- Про Інструкцію з діловодства в Коломийській міській раді та її виконавчих органах
Доповідає: Волчинська Наталія Миколаївна,
начальник загального відділу міської ради
- Про визначення способів участі батька у вихованні та спілкуванні з малолітньою дочкою
Доповідає: Івахнюк Ігор Васильович,
начальник служби у справах дітей міської ради
- Про затвердження висновку про визначення місця проживання дітей
Доповідає: Івахнюк Ігор Васильович,
начальник служби у справах дітей міської ради
- Про внесення змін до складу комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті міської ради
Доповідає: Івахнюк Ігор Васильович,
начальник служби у справах дітей міської ради
- Про затвердження висновку про можливість зняття дитини з реєстрації місця проживання та визнання такою, що втратила право користування житловим приміщенням
Доповідає: Івахнюк Ігор Васильович,
начальник служби у справах дітей міської ради
- Про надання дозволів на відчуження майна
Доповідає: Івахнюк Ігор Васильович,
начальник служби у справах дітей міської ради
- Про передачу на баланс управління комунального господарства приміщення по вул. Гетьмана Івана Мазепи, 287
Доповідає: Мандрусяк Уляна Іванівна,
начальник відділу культури міської ради
- Про дозвіл на передачу основних засобів з балансу комунального підприємства “Житлоінфоцентр”
Доповідає: Михайлищук Василь Михайлович,
директор КП “Житлоінфоцентр”
- Про коригування діючого тарифу на послуги із захоронення твердих побутових відходів
Доповідає: Максимович Ярослав Якович,
директор товариства з обмеженою відповідальністю “Колокомунсервіс”
- Про розгляд заяв з питань присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомості
Доповідає: Колісник Андрій Ярославович,
начальник відділу архітектури та містобудування міської ради
- Про впорядкування адресних номерів об’єктів нерухомості
Доповідає: Колісник Андрій Ярославович,
начальник відділу архітектури та містобудування міської ради
- Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами
Доповідає: Колісник Андрій Ярославович,
начальник відділу архітектури та містобудування міської ради
- Про втрату чинності рішення виконавчого комітету Коломийської міської ради від 26.07.2011 року №244 “Про надання дозволу на розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності на території м. Коломиї”
Доповідає: Колісник Андрій Ярославович,
начальник відділу архітектури та містобудування міської ради
- Про схвалення Програми “Компенсація пільгового проїзду окремих категорій громадян у місті Коломиї на 2018 рік”
Доповідає: Стеф’юк Надія Василівна,
в. о. директора департаменту соціальної політики міської ради.
- Деякі питання здійснення соціальних виплат
Доповідає: Стеф’юк Надія Василівна,
в.о. директора департаменту соціальної політики міської ради
- Про затвердження Положення про призначення та реєстрацію помічника фізичній дієздатній особі, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки
Доповідає: Стеф’юк Надія Василівна,
в.о директора департаменту соціальної політики міської ради
- Про затвердження Положення про опікунську раду при виконавчому комітеті Коломийської міської ради та її складу
Доповідає: Стеф’юк Надія Василівна,
в.о. директора департаменту соціальної політики міської ради
- Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості (у новій редакції)
Доповідає: Наливайко Володимир Ярославович, начальник управління комунального господарства міської ради
- Про житлові питання