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27 лютого у Коломиї засідатиме виконком. ПОРЯДОК ДЕННИЙ

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27 лютого о 14.00 год. відбудеться засідання виконавчого комітету Коломийської міськради.

Про це повідомляє прес-служба міськради, пише Дзеркало Коломиї.

Порядок денний
засідання виконавчого комітету Коломийської міської ради (проект)

  1. Про стан роботи з документами та рівень виконавської дисципліни у 2017 році

Доповідає: Волчинська Наталія Миколаївна,
начальник загального відділу міської ради

  1. Про підсумки роботи із зверненнями громадян у 2017 році та виконання рішення виконкому від 28.02.2017 №27 з цього питання

Доповідає: Дикан Ірина Василівна,
начальник відділу звернень міської ради

  1. Про профілактику правопорушень серед неповнолітніх в місті Коломиї

Доповідає: Івахнюк Ігор Васильович,
начальник служби у справах дітей міської ради

  1. Звіт головного лікаря комунального закладу “Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги” щодо роботи установи за 2017 рік

Доповідає: Мельничук Володимир Богданович,
головний лікар комунального закладу “Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги”

  1. Про Інструкцію з діловодства в Коломийській міській раді та її виконавчих органах

Доповідає: Волчинська Наталія Миколаївна,
начальник загального відділу міської ради

  1. Про визначення способів участі батька у вихованні та спілкуванні з малолітньою дочкою

Доповідає: Івахнюк Ігор Васильович,
начальник служби у справах дітей міської ради

  1. Про затвердження висновку про визначення місця проживання дітей

Доповідає: Івахнюк Ігор Васильович,
начальник служби у справах дітей міської ради

  1. Про внесення змін до складу комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті міської ради

Доповідає: Івахнюк Ігор Васильович,
начальник служби у справах дітей міської ради

  1. Про затвердження висновку про можливість зняття дитини з реєстрації місця проживання та визнання такою, що втратила право користування житловим приміщенням

Доповідає: Івахнюк Ігор Васильович,
начальник служби у справах дітей міської ради

  1. Про надання дозволів на відчуження майна

Доповідає: Івахнюк Ігор Васильович,
начальник служби у справах дітей міської ради

  1. Про передачу на баланс управління комунального господарства приміщення по вул. Гетьмана Івана Мазепи, 287

Доповідає: Мандрусяк Уляна Іванівна,
начальник відділу культури міської ради

  1. Про дозвіл на передачу основних засобів з балансу комунального підприємства “Житлоінфоцентр”

Доповідає: Михайлищук Василь Михайлович,
директор КП “Житлоінфоцентр”

  1. Про коригування діючого тарифу на послуги із захоронення твердих побутових відходів

Доповідає: Максимович Ярослав Якович,
директор товариства з обмеженою відповідальністю “Колокомунсервіс”

  1. Про розгляд заяв з питань присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомості

Доповідає: Колісник Андрій Ярославович,
начальник відділу архітектури та містобудування міської ради

  1. Про впорядкування адресних номерів об’єктів нерухомості

Доповідає: Колісник Андрій Ярославович,
начальник відділу архітектури та містобудування міської ради

  1. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами

Доповідає: Колісник Андрій Ярославович,
начальник відділу архітектури та містобудування міської ради

  1. Про втрату чинності рішення виконавчого комітету Коломийської міської ради від 26.07.2011 року №244 “Про надання дозволу на розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності на території м. Коломиї”

Доповідає: Колісник Андрій Ярославович,
начальник відділу архітектури та містобудування міської ради

  1. Про схвалення Програми “Компенсація пільгового проїзду окремих категорій громадян у місті Коломиї на 2018 рік”

Доповідає: Стеф’юк Надія Василівна,
в. о. директора департаменту соціальної політики міської ради.

  1. Деякі питання здійснення соціальних виплат

Доповідає: Стеф’юк Надія Василівна,
в.о. директора департаменту соціальної політики міської ради

  1. Про затвердження Положення про призначення та реєстрацію помічника фізичній дієздатній особі, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки

Доповідає: Стеф’юк Надія Василівна,
в.о директора департаменту соціальної політики міської ради

  1. Про затвердження Положення про опікунську раду при виконавчому комітеті Коломийської міської ради та її складу

Доповідає: Стеф’юк Надія Василівна,
в.о. директора департаменту соціальної політики міської ради

  1. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості (у новій редакції)

Доповідає: Наливайко Володимир Ярославович, начальник управління комунального господарства міської ради

  1. Про житлові питання

 

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