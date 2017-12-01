20-річний водій з Прикарпаття, який збив на смерть пішохода, був п’яним, – прокуратура

20-річний водій з Прикарпаття, який збив на смерть пішохода, був п’яним, –...

Як повідомлялося, смертельна ДТП сталася 27 листопада ввечері. 20-річний житель Снятина наїхав на 35-річного пішохода та втік з місця події. Опісля заховав авто на території господарства своїх родичів.

Прокуратура Івано-Франківської області встановила, що водій, житель с. Потічок Снятинського району, перебував у стані алкогольного сп’яніння, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на прес-службу прокуратури.

На даний час водієві повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Правопорушнику загрожує до 8 років позбавлення волі.

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