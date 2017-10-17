19-річну українку, яку кілька днів розшукували в Італії, знайшли мертвою

Як повідомлялося, 8 жовтня матір дівчини звернулась до поліції із повідомленням, що її 19-річна донька вийшла з дому й не повернулась. Жінка розповіла правоохоронцям, що побоюється за життя дівчини, адже останнім часом вона перебувала в стані депресії.

19-річну львів’янку Марію Іскру, яка 8 жовтня зникла в італійському місті Купрамонтана, було знайдено після п’яти днів пошуків мертвою, повідомляє СВІТUA .

13 жовтня приблизно о 17:30 тіло дівчини виявили в лісі за кілька кілометрів від міста Купрамонтана.

Виявити тіло зниклої українки вдалося завдяки долученню до пошуків спеціально натренованих собак.

Наразі основною версією слідство вважає самогубство, але інші версії також перевіряють для того, аби стовідсотково впевнитися, що дівчина не загинула за чиєїсь допомоги.