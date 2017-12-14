16 годин у холоді та без їжі: новий вагон “Укрзалізниці” зламався посеред дороги

У столиці Австрії, в понеділок, 11 грудня, зламався поїзд “Відень – Київ”, через що українці змушені були після 16-годинного очікування добиратися своїм ходом додому, повідомляє ТСН.

Варто зазначити, що “Укрзалізниця” запустила міжнародний маршрут зовсім недавно, 10-го грудня. Вагони обіцяли виготовити на вітчизняному підприємстві, щоб вони були пристосовані до ширини колії європейських залізниць.

Але під час першого ж рейсу у вагона виникли проблеми і українцям застряглим за кордоном довелося повертатися іншими способами.

Одна з пасажирів поїзда “Відень – Київ” Марина Ісмаїлова розповіла ТСН.ua про подію.

Вона зазначила, що 11 грудня о 17 годині поїзд вирушив з вокзалу Відня. Це був австрійський потяг, до якого причепили вагон від “Укрзалізниці”.

“Ми від’їхали і вже на першій станції від Відня, буквально через 15 хвилин, нас зупинили і далі ми не поїхали. Там був ураган і в Угорщині обірвало дроти. Пасажирів з сусідніх вагонів (2 вагони і один вагон-ресторан) забрали автобусом о 00:30 ночі і відвезли до Будапешта і розселили по готелях або когось відправили електричкою кому куди треба було. Це все люди з Угорщини, Австрії, загалом європейці. А наш вагон відігнали туди, де вони відстоюються, і нас просто залишили у вагоні, де було ні їжі, ні нормальних умов, ні опалення”, – розповіла Марина.

Вагон простояв усю ніч, приблизно до 7 години ранку і потім знову рушив, нібито, за маршрутом, але український причіпний вагон не витримав і у нього загорілися колодки.

“Почалося задимлення, мало не пожежа. Ми були там одні, тягнули тільки наш український вагон, тому що, всіх інших пасажирів забрали автобуси”, – додала пасажирка.

Марина додала, що коли поїзд зупинився під Будапештом, угорці нічого не говорили і не пояснювали, а поїзд “просто стояв і охолоджував свої колодки”.

“Наші провідники, що могли, те й робили, до них претензій ніяких немає. Провідники наші дзвонили в Україну і вони нам повідомили, що і керівництво “Укрзалізниці”, і посол в курсі, і МЗС. На цей момент у нас вже було 16 годин простою”, – сказала вона.

За словами українки, чай провідники пропонували, але іншої їжі не було, хоча під час купівлі квитків було зазначено, що до вартості квитка входить сніданок.

Трохи пізніше, поїзд відтягнули до депо для перевірки, протримали там ще певний час, а потім сказали пасажирам, що цей вагон їхати далі не може.

“Потім нам сказали, що залишатися в депо нам не можна, в вагоні теж, і відправили нас до кімнати відпочинку на вокзалі. Це було вже 12 години дня. Ми просили надати нам автобус, щоб нас довезли хоча б до кордону або до Відня, але вони відмовилися. Ми від’їхали всього на 50 км від Відня”, – додала Марина.

У кімнаті відпочинку всім українцям дали безкоштовний чай і каву. Їм оголосили, що необхідно сидіти і чекати до 19-ї ще один вагон, який буде їхати до Києва наступного дня.

“Нам сказали, що будуть розселяти до того вагона, де будуть вільні місця. Хоча, продаж вже закрили. Я їм кажу: “Куди ви нас будете туди розселяти? Скільки всього куплено квитків, де ми там будемо сидіти?”. А вони мені кажуть, що нічого не знають. Тобто, нічого не зрозуміло, на яких полицях ми б їхали або на підлозі нам спати довелося б”, – зазначила Марина.

Вона також додала, що її дитина була прооперованою і тільки виписаною з лікарні, тому вони були змушені полетіти літаком.

“Ось тільки сьогодні, 13 грудня, вночі ми повернулися додому, а що з усіма іншими пасажирами невідомо. Всього квиток дорослий коштував 111,60 євро (приблизно 3500 грн), а дитячий – 55,80 євро. З приводу інциденту, з “Укрзалізниці” з нами ніхто не зв’язувався”, – розповіла Марина.

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