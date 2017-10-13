15 символів, які допоможуть знайти загублений чи вкрадений телефон

За місяць в Україні крадуть в середньому 23,5 тисячі мобільних телефонів. Найбільше, приблизно третина з цих крадіжок, зазвичай припада на Київ, – про це повідомляє Український державний центр радіочастот.

Пізніше ці телефони швидко перепродують в неліцензованих пунктах продажу в декілька разів дешевше, пише газета Експрес.

Але чи можливо законному власникові повернути свій мобільний після крадіжки?

– Повернути телефон можливо, але тільки за умови, якщо він буде увімкнений, – розповідає Павло Ольжич, ІТ-фахівець, спеціаліст з інформаційної безпеки.

– Зокрема, за допомогою ІМЕІ правоохоронці можуть визначити, де перебуває пристрій – з точністю до 10 метрів, навіть якщо злодій викине SIM-карту.

– А що таке ІМЕІ?

– Це унікальний цифровий номер пристрою, який складається з 15 символів і позначається в його програмній прошивці виробником. Цей номер позначають в стільникових і деяких супутникових телефонах, смартфонах та планшетах. ІМЕІ потрібен для підключення пристрою д загальної мережі зв’язку та ідентифікації, як окремого абонента. Для того щоб визначити ІМЕІ свого телефона, потрібно ввести комбінацію: *#06#. Також він записаний у документах на пристрій. У разі втрати документів дізнатися ІМЕІ телефона можна, звернувшись до магазину, де ви його купували. Щоправда, отримати цю інформацію важко, оскільки без документів важко довести, що цей телефон належить саме вам. Тому варто зберігати чек про покупку телефона.

– Чи можна самостійно знайти вкрадений телефон, знаючи ІМЕІ?

– Так, можна спробувати шукати свій пристрій за ІМЕІ на спеціальних ресурсах і форумах загублених телефонів. Там періодично розміщуютьс ІМЕІ знайдених телефонів. Тоді потрібно просто зв’язатися з керівниками ресурсу.

– А чи є інші способи знайти втрачений пристрій?

– Якщо на ньому встановлено ліцензоване програмне забезпечення Android чи iOS, то можна відстежити, де перебуває пристрій у реальному часі. Але знову ж таки – тільки, якщо він увімкнений.

– Як це зробити?

– Потрібно зайти в обліковий запис на офіційному сайті iCloud або Google і включити карту відстеження. Звісно ж, така функція пошуку можлива тільки, якщо перед тим включити її на своєму пристрої, і надати обліковому запису доступ до геоданих. До речі, ця функція також може дозволити видалити дані з вкраденого пристрою, щоб доступ до них не отримали сторонні особи.

– А як перевірити чи телефон не крадений, якщо купуєш уже вживаний пристрій?

– У мережі є спеціальний ресурс, створений Міністерством внутрішніх справ України, – облік втрачених телефонів. На його головній сторінці є стрічка пошуку, де необхідно ввести ІМЕІ телефона. І у випадку, якщо пристрій виявиться краденим, з’явиться інформація про те, у якому територіальному органі поліції він перебуває у пошуку.

АВТОР: Андрій БОБАК