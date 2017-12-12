13 грудня погода на Прикарпатті різко зміниться

В Україні завтра – черговий стрибок погоди.

Про це у Facebook попередила синоптик Наталка Діденко, пише Дзеркало Коломиї.

Атмосферний фронт принесе дощ та мокрий сніг у західні, північні області та на Вінниччину.

Температура знизиться на Заході та Півночі. Якщо сьогодні на Заході навіть вранці було до +13 градусів, то 13 грудня, на Андрія, – 0+5 градусів.

“Атмосферні стрибки на українському батуті тривають)”, – підсумувала синоптик.



Як повідомялося, на Прикарпатті сильний вітер зриває дахи та вириває з корінням дерева.

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