На Косівщині через негоду 20 сіл залишилося без світла. ФОТО

Як повідомляли, на Прикарпатті сильний вітер зриває дахи та вириває з корінням дерева.

Сьогодні рятувальники ліквідовують наслідки негоди, яка наробила лиха на Косівщині.

Рятувальники здійснили 11 виїздів для надання допомоги з розрізання 10 повалених дерев та звільнення від них проїжджих частин доріг, повідомляє Курс.

До ліквідації наслідків негоди залучили 31 рятувальника та 7 одиниць техніки.

Також до місця події направлено мобільно-оперативну групу Управління ДСНС в області.

За попередньою інформацією АТ “Прикарпаттяобленерго”, в Косівському районі відключено від енергопостачання 20 населених пунктів повністю, 5 – частково.

На 14:00 заплановано проведення позачергового засідання Косівської районної комісії з питань ТЕБ та НС.

На цей час потерпілих та травмованих немає.