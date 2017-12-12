На Косівщині через негоду 20 сіл залишилося без світла. ФОТО

Як повідомляли, на Прикарпатті сильний вітер зриває дахи та вириває з корінням дерева.
Сьогодні рятувальники ліквідовують наслідки негоди, яка наробила лиха на Косівщині.
Рятувальники здійснили 11 виїздів для надання допомоги з розрізання 10 повалених дерев та звільнення від них проїжджих частин доріг, повідомляє Курс.
До ліквідації наслідків негоди залучили 31 рятувальника та 7 одиниць техніки.
Також до місця події направлено мобільно-оперативну групу Управління ДСНС в області.
За попередньою інформацією АТ “Прикарпаттяобленерго”, в Косівському районі відключено від енергопостачання 20 населених пунктів повністю, 5 – частково.
На 14:00 заплановано проведення позачергового засідання Косівської районної комісії з питань ТЕБ та НС.
На цей час потерпілих та травмованих немає.