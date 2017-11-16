10 гірсько-штурмова бригада, що дислокується у Коломиї, отримала доброчинну допомогу на понад 10 тис. грн. ФОТО

10 гірсько-штурмова бригада, що дислокується у Коломиї, отримала доброчинну допомогу на понад...

Днями представники Тисменицької райдержадміністрації передали військовим 10-ої окремої гірсько-штурмової бригади, що дислокується у Коломиї, допомогу від РДА, благодійного фонду агрохолдингу “Мрія” та німецької громадської благодійної організації “Україна – це Європа” на загальну суму понад 10 тис. грн.

Про це повідомляє відділ прес-служби Івано-Франківської ОДА, пише Дзеркало Коломиї.

Представники військової частини з вдячністю прийняли допомогу і обіцяли найближчим часом направити її особовому складу.

До слова, зараз основна частина особового складу перебуває на сході нашої країни, у зоні ведення бойових дій.

Як повідомлялося, бійці 10 бригади затримали в “ЛНР” авто з російською зброєю. ФОТО