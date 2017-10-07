Бійці 10 гірсько-штурмової бригади затримали в ЛНР авто з російською зброєю. ФОТО

Бійці 10-ої окремої гірсько-штурмової бригади, які несуть службу на лінії зіткнення з так званою “народною міліцією” ЛНР, помітили у “сірій” зоні автомобіль “Волга”.

Про це повідомили на сторінці бригади у Facebook, передає “Дзеркало Коломиї“.

“При детальному огляді знахідки, було встановлено, що ця автівка належить російським “іхтамнетам”, у салоні якої знайшли предмети військової форми РФ.

Поблизу виявили схрон зі зброєю: ящики з гранатами, вогнемет “Шмель” з маркуванням збройних сил РФ.

Ми й надалі будемо збирати підтвердження того, що #ихтамнет. Бо знаємо, що дуже скоро прийде час і вони змушені будуть відповісти за плюндрування НАШОЇ України!”, – йдеться в повідомленні.

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