Зловмисник, який розтрощив пам’ятник героям Небесної сотні, готовий повторити свій вчинок

Як повідомляли, 5 жовтня у центрі Києва 43-річний чоловік розтрощив пам’ятник Героям Небесної сотні, поваливши гранітні плити.

Підозрюваний у пошкодженні пам’ятного знака героям Небесної сотні Юрій Чеканов заявив, що був готовий знову вчинити подібний злочин, якщо би його не взяли під варту, пише Главком.

Про це повідомив прокурор Київської місцевої прокуратури Сергій Сказко після завершення судового засідання з обрання Чеканову запобіжного заходу.

“Підозрюваний заявив, що він діяв на власний розсуд, що зробив це правильно, і що у разі обрання іншого запобіжного заходу він вийде з суду і піде знову в те ж місце продовжувати свої діяння”, – розповів Сказко.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи не варто підозрюваному призначити психіатричну експертизу з огляду на такі його заяви, прокурор зазначив: “Якщо в ході досудового розслідування виникнуть сумніви щодо його психічного здоров’я, буде призначена відповідна психіатрична експертиза”.

Також Сказко розповів, що Чеканов має паспорт громадянина України із реєстрацією у Луганській області у місті Алчевськ, а фактично проживає в окупованому Севастополі.

Крім того, прокурор зазначив, що задоволений рішенням суду, адже суд повністю задовільнив клопотання обвинувачення стосовно запобіжного заходу.

Затриманий назвав свої дії зумисними, щоб “закінчилася війна на Донбасі і щоб перестали вбивати людей”.

У п’ятницю, 6 жовтня, Печерський райсуд Києва обрав затриманому в справі про руйнування пам’ятника героям Небесної сотні запобіжний захід – арешт на два місяці з можливістю внесення застави у 320 тисяч гривень.