З’явилися фото з місця аварії, де загинув військовий з коломийської частини

Як повідомляли, у ДТП в Запоріжжі загинув військовий з коломийської частини.

Військова вантажівка перекинулася, внаслідок чого одна людина загинула, ще одна важко травмувалася.

Рятувальники надали допомогу у піднятті перекинутого автомобіля. За допомогою автокрану бійці Аварійно-рятувального загону спецпризначення підняли вантажівку та поставили її на колеса, повідомляє ГУ ДСНС України у Запорізькій області.

Рятувальники спільно з аварійно-рятувальною службою “Кобра” вирізали з кабіни постраждалого пасажира та тіло загиблого водія.

Залучалися 4 одиниць техніки та 15 чоловік особового складу.

За інформацією ТСН, КрАЗ належав 10-ій гірсько-штурмовій бригаді Збройних сил, яка дислокується у Коломиї. За попередніми даними, військові прямували до місця дислокації частини на Донбасі.

За фактом дорожньо-транспортної події відповідними органами ведеться розслідування.