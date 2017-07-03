З’явилися фото першої турбіни вітроелектростанції на Долинщині, яку зводять коштом німецького інвестора. ФОТО

За його словами, будівництво планується на території Шевченківської сільради — приблизно за 11 кілометрів від міста Долини, передають “Вікна”.

Володимир Гаразд повідомив, що проект втілюється коштом німецького інвестора.

За даними сайту “Долина Live” вітряна електростанція матиме потужність у 6 мегават. У рамках проекту планується встановити 6 вітряних установок на території урочища Обідній. Також буде змонтовано підстанцію, яка регулюватиме роботу.

Виділена під будівництво ділянка має загальну площу трохи менше двох гектарів.

У січні поточного року німецький інвестор проявив інтерес до проекту. Попередньо були проведені громадські збори у селі, на яких жителі затвердили свою згоду на будівництво ВЕС. Після цього розпочався процесс оформлення необхідної документації. Наприкінці вересня 2016 року був завірений та виданий документ, що дозволяє розпочати забудову.

Наразі основа для подальшого монтажу вітряних установок та супутніх споруд вже зроблена. Електрика, яку вироблятиме нова станція, йтиме до загальної мережі.

Селищний бюджет значно поповниться за рахунок оренди, яку має сплачувати інвестор за використання земельної ділянки. Адміністрація Шевченкового має намір заключити договір, згідно з яким інвестор зробить посильний внесок в розвиток села. Наразі планується в рамках угоди провести ряд робіт щодо утеплення місцевого будинку культури та його модернізації (мається на увазі монтаж сонячних панелей на даху будівлі).

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