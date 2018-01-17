Зникла молода мама з Прикарпаття залишила для рідних лист. ФОТО

Сьогодні правоохоронці з родичами знайшли лист, у якому жінка просить вибачення і наче прощається з сім`єю, пише Місто.

Станом на сьогодні сестра зниклої повідомила, що Ірини немає.

Версія про те, що жінка кудись могла поїхати до родичів чи друзів перевіряється. Проте родичі кажуть, усі вже повідомленні і нічого не знають. Щоправда, ніхто достовірно сказати не може чи заходила зникла в автобус, чи ні. І де саме востаннє бачили її люди – також невідомо.

Речниця ГУ НП в Івано-Франківській області Мирослава Белдик каже, що звернення надійшло від мами і чоловіка. Його зареєстрували і поліцією розпочаті невідкладні пошуки, які тривають і досі.

Родина правоохоронцям дала лист, у якому жінка просить вибачення у тримісячного сина і чоловіка. Ірина багато емоцій описала у листі. Наразі правоохоронці розглядають версію самогубства. Можливо, це післяпологова депресія так вплинула на зниклу, якою часто хворіють породіллі. Лист, який Ірина залишила, поліцією вилучений в ході розпочатого кримінального провадження. Про лист правоохоронці підтвердили інформацію.

Нагадаємо, Ірина Чечель (Вівчар) працювала до народження дитини сімейним лікарем в одній з поліклінік Івано-Франківська. Нині Ірину розшукують рідні й друзі, які звернулися в поліцію.

Прикмети: одягнута в сіру куртку і джинси.

Якщо хтось бачив чи має якусь інформацію потрібно телефонувати на лінію “102” або на за номером (050) 85-47-593 – сестра Ірина.