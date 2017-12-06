Злісних неплатників аліментів не пускатимуть за кордон і відправлятимуть прибирати цвинтарі, – Мін’юст

У Міністерстві юстиції пропонують посилити покарання батькам, які ухиляються від сплати аліментів, зокрема, ввести автоматичну заборону виїзду за кордон та примусові суспільні роботи.

Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко в ефірі телеканалу “Прямий”, повідомляє .

“Перше: якщо ти системно не платиш аліменти понад шість місяців – запроваджується заборона виїзду за кордон. На підставі постанови відповідного виконавця яка направляється до прикордонної служби. Розвію міф, що начебто мати чи батько, який отримав рішення про стягнення аліментів, це рішення сховає, а через шість місяців прийде і заблокує виїзд. Хочу заспокоїти тих, хто має рішення або борг перед банком чи штраф перед патрульної поліцією – до вас такі автоматичні заборони не будуть застосовуватися”, – заявив Петренко.

За його словами, що боржників, які не мають майна та коштів для сплати аліментів, будуть примусово притягувати до суспільних робіт.

“Друге: ми запроваджуємо таку інновацію як суспільно-корисні роботи. Якщо в тебе формально немає ніякого майна, 12 місяців не платиш – виконавець складає постанову, суд приймає рішення і відправляє тебе до місцевої громади і ти будеш прибирати вулиці, фарбувати будинки, прибирати кладовища. А місцева громада, яка має на це бюджет, буде платити на рахунок дитини твій борг по аліментах”, – зазначив міністр.

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