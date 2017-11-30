Як в Україні зростуть соціальні виплати з 1 грудня

З 1 грудня в Україні підвищують прожитковий мінімум, тож зросте і допомога матерям, людям з інвалідністю та малозабезпеченим.

Чергове підвищення прожиткового мінімуму передбачене документом про державні стандарти та гарантії, оприлюдненим Міністер­ством праці та соціальної політики України.

Еспресо.TV розібралось, що зміниться в соціальних стандартах для українців вже з 1 грудня 2017 року

Прожитковий мінімум

для дітей віком до 6 років – 1492 грн (було 1426);

дітей віком від 6 до 18 років – 1860 грн (було 1777) ;

працездатних осіб – 1762 грн (було 1684);

осіб, які втратили працездатність – 1373 грн (було 1312).

Мінімальна заробітна плата у грудні передбачена на рівні 3200 грн, однак вона має зрости з січня 2018 року. Мінімальна пенсія – 1452 грн. У випадку безробіття держава гарантує соціальні виплати на рівні 1280 грн в місяць. Це залишилося без змін.

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами

Цю допомогу надають у розмірі 100% середньомісячного доходу жінки (стипендії, зарплати, допомоги з безробіття тощо) на місяць, але вона не може бути меншою ніж 25% розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи.

З 1 грудня 2017 року ця виплата буде не меншою, ніж 440,5 грн (була 421 грн).

Допомога при народженні дитини

Залишається без змін та встановлена на рівні 41280 грн(10320 грн – одноразова виплата і 860 грн – щомісячна виплата протягом 3 років).

Допомога одиноким матерям

З грудня допомога на місяць становитиме:

для дітей до 6 років – 1492 грн (було 1426);

від 6 до 18 років – 1860 ( було 1777 грн);

від 18 до 23 років (якщо навчаються на стаціонарі) – 1762 грн (було 1684 грн).

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

Залежить від віку дитини, тож становитиме:

для дітей до 6 років – 2984 грн (було 2852);

від 6 до 18 років – 3720 грн (було 3554).

Якщо дітям, над якими встановлено опіку чи піклування, аліменти (за відсутності осіб, що за законом зобов’язані їх утримувати), пенсія, стипендія, державна допомога за попередні шість календарних місяців не нараховувалися, цю допомогу призначають у розмірі двох прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку.

Допомога малозабезпеченим сім’ям

Розмір цієї державної соціальної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом, але не може бути більшим за 75% прожиткового мінімуму для сім’ї. З 1 грудня допомога така:

для працездатних осіб – 370,02 грн (було – 353);

для осіб, що втратили працездатність,та інвалідів – 1373 грн (було – 1312);

для дітей віком до 6 років – 1268,20 грн (було – 1212);

для дітей віком від 6 до 18 років -1581,00 грн (було – 1510);

для дітей віком від 18 до 23 років (за умови навчання) – 1497,7 грн (було – 1431).

Для осіб, що проживають та працюють (навчаються) на території населеного пункту, якому надано статус гірського, рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 20%.

Допомога для осіб з інвалідністю

З 1 грудня громадянам із інвалідністю збільшать близько 10 видів соціальних виплат. Про це заявив у ефірі Еспресо.TV віце-прем’єр-міністр Павло Розенко.

для осіб з інвалідністю I групи та дітей з інвалідністю – 1784 грн (було 1705);

для осіб з інвалідністю II групи – 1578 грн (було 1508);

для осіб з інвалідністю III групи – 1373 грн (було 1312);

інвалідам з дитинства І групи з надбавкою на догляд (підгрупа А) – 2876 грн (2793 грн).

Допомога для дітей з інвалідністю

на дітей-інвалідів до 6 років з надбавкою на догляд – 1762 грн (було 1729);

на дітей-інвалідів до 6 років з надбавкою на догляд (підгрупа А) – 2508 грн (було 2442);

на дітей-інвалідів від 6 до 18 років з надбавкою на догляд – 1946 грн (було 1904);

на дітей-інвалідів від 6 до 18 років з надбавкою на догляд (підгрупа А) – 2876 грн (було 2793);

на дітей-інвалідів, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, без надбавки на догляд – без змін 1524 грн;

на дітей-інвалідів, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, до 6 років з надбавкою на догляд – 2270 грн (було 2237);

на дітей-інвалідів, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, до 6 років з надбавкою на догляд (підгрупа А) – 3016 грн (було 2950);

на дітей-інвалідів, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, від 6 до 18 років з надбавкою на догляд – 2454 грн (було 2413);

на дітей-інвалідів, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, від 6 до 18 років з надбавкою на догляд (підгрупа А) – 3384 грн (було 3301).

Допомога особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу

Максимальний розмір виплати – 1700 грн (був 1624 грн).

Допомога за померлого годувальника

Залишилася без змін та складатиме:

на одну дитину – 1452 грн

на двох дітей – 1742,4 грн

на трьох дітей і більше – 2178 грн.

Допомога з похованням

Збільшилася допомога на поховання для безробітних – до 1700 грн (було 1624). Без змін залишилася допомога на поховання для працюючих та членів їх сімей – 4100 грн.

Нагадаємо, згідно з проектом бюджету-2018 з 1 січня 2018 року мінімальна зарплата в Україні становитиме 3723 грн.

Прожитковий мінімум в середньому на одну людину в розрахунку на місяць з 1 січня 2018 року буде 1700 грн, з 1 липня – 1777 грн, з 1 грудня – 1853 грн.