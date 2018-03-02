Зірковий франківець Юрій Горбунов запрошує на кастинг

Юрій Горбунов продюсуватиме фільм “Скажене весілля”, також він оголосив про старт акторських кастингів у соцмережі Facebook.

Вікна інформують, що Юрій Горбунов опублікував відео-запрошення.

У своєму запрошенні шоу-мен просить відсилати листа зі своїми даними на електронну пошту: patik0500177202@gmail.com

Останній термін подачі заявок — 15 березня.

“Скажене весілля” це кінострічка про Василя Середюка — консервативного голову районного клубу культури. Його найбільша гордість — старша донька Катруся, студентка Сорбонни, повідомляє, що виходить заміж за французького кардіохірурга Франсуа. Для Василя це не тільки євроінтеграція, але й козир у вічній ворожнечі з сусідом Тарасом на тему, хто з них більший патріот. Але замість зятя Катруся підкладає татові свиню… Тобто афрофранцуза. Тепер Середюку не дає спокою споконвічне українське питання «Що скажуть люди?». І він вирішує зробити все, щоб визволити доньку з “чорного полону”.

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