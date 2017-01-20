Життя після проекту: Влад Курочка повернувся до Коломиї. ВІДЕО

Впродовж кількох місяців вся країна спостерігала за вражаючими виступами коломиянина Влада Курочки на телевізійному проекті “Танцюють всі!”.

Наш краянин показав неймовірний результат – отримав престижне “срібло” та довів, що наполеглива праця здійснює мрії.

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Після проекту Влад Курочка повернувся до рідної Коломиї зіркою, з ним фотографуються та беруть автографи. Віднедавна танцівник проводить майстер-класи, де навчає усіх охочих хитрощам бі-бойських рухів.

Детальніше – у сюжеті каналу НТК.