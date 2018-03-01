Жан Рено заговорив українською: нові подробиці перебування кінозірки в Карпатах

Як повідомляли, актор Жан Рено приїхав у Карпати, там він знімається у спільному українсько-французькому трилері “Останній крок”. Ця роль стане останньою у кар’єрі зірки.

Оселився Жан Рено у найбільшому готелі Синевирської Поляни, що розташований найближче до озера. Журналістка Експресу дізналась нові подробиці перебування Жана Рено в Карпатах.

“Наступного ж дня після поселення Жан Рено попросив винести з кімнати годинник, — каже менеджер готелю Костянтин Пилип. — Але попросив дуже ввічливо і багато разів вибачився за таке прохання. Пояснив, що він дуже втомлений, а годиник цокає і заважає йому спати”.

На Закарпатті вражені привітністю актора. Коли Рено бачить мене, то здалеку махає рукою. Казав спочатку англійською “хеллоу”, а тепер уже українською мовить “добрий день”. Так-так! А ще вивчив наше “дякую”. Дуже гарно у нього це виходить.А мені трохи дивно, коли зірка такого рівня зі мною так привітно вітається. Чесно”.

Цікаво, що в перші п’ять днів у Карпатах актор не виходив за територію готелю і попросив не фотогарфувати його. Але пообіцяв, що, коли їхатиме, проведе для всіх спеціальну фотосесію і кожному дасть автограф.